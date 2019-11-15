"Т Плюс" за 9 месяцев снизила выработку тепловой энергии на 6,8%

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Т Плюс" по итогам девяти месяцев снизила выработку тепловой энергии в годовом выражении на 6,8%, до 63,73 миллиона Гкал, следует из сообщения компании.

"Группа "Т Плюс" подводит операционные итоги 9 месяцев 2019 года по объектам генерации. На электростанциях группы за отчетный период выработано 38,308 миллиарда кВт.ч электрической энергии. С коллекторов ТЭЦ и котельных группы отпущено 63,371 миллиона Гкал тепловой энергии", - говорится в релизе.

Отмечается, что выработка электроэнергии осталась на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отпуск тепла сократился на 6,8%.

"Динамика обусловлена более высокими температурами наружного воздуха, ранним окончанием отопительного сезона на территориях присутствия компании, а также оптимизацией генерирующих мощностей в тепловом узле городе Березники", - отмечают в "Т Плюс".