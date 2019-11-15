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РИА Новости

Литва пока официально не уведомляла посольство о помиловании двух россиян

12:20 15.11.2019
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© AFP 2019 / Petras MalukasПосольство РФ в Литве
Посольство РФ в Литве
© AFP 2019 / Petras Malukas
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти Литвы пока официально не уведомляли посольство России в Вильнюсе о помиловании президентом этой страны двух россиян, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже. В документе на сайте литовского президента уточняется, что Науседа помиловал двух россиян в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.
"Нет, пока не уведомляли. По крайней мере, по каким-то открытым источникам мы такой информации не получили. Никто никак не уведомлял посольство", - сообщили в российском посольстве, отвечая на вопрос, уведомили ли власти Литвы дипмиссию о помиловании россиян.
Филипченко был задержан в транзитном поезде во время поездки через республику из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы, якобы пытаясь завербовать их для шпионажа. В августе 2017 года суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.
В 2014 году правоохранительные органы Литвы обвинили россиянина и литовского гражданина Пущина в шпионаже. Как утверждало следствие, военнослужащий Пущин в 2012-2014 годах якобы собирал в интересах российской разведки секретную информацию о литовской армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях, а затем якобы передавал ее Моисеенко. Также Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, Моисеенко - в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Шяуляйский окружной суд в феврале 2017 года приговорил Моисеенко к 10,5 годам заключения, Пущина - к пяти годам тюрьмы.
Полиция Литвы
Вчера, 09:35
Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
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Гитанас НауседаМинобороны ЛитвыНАТОМоскваВильнюсРоссияЛитваВ мире
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