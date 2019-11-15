Литва пока официально не уведомляла посольство о помиловании двух россиян

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти Литвы пока официально не уведомляли посольство России в Вильнюсе о помиловании президентом этой страны двух россиян, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Нет, пока не уведомляли. По крайней мере, по каким-то открытым источникам мы такой информации не получили. Никто никак не уведомлял посольство", - сообщили в российском посольстве, отвечая на вопрос, уведомили ли власти Литвы дипмиссию о помиловании россиян.

Филипченко был задержан в транзитном поезде во время поездки через республику из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы, якобы пытаясь завербовать их для шпионажа. В августе 2017 года суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.