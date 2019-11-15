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РИА Новости

В Благовещенске гендиректору ЧОПа предъявили обвинение из-за ЧП в колледже

12:19 15.11.2019 (обновлено: 12:37 15.11.2019)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Задержанный генеральный директор частной охранной организации Сириус-А, которая оказывала охранные услуги Амурскому колледжу строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гендиректору частного охранного предприятия в Благовещенске предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после стрельбы в колледже, сообщается на сайте СК РФ.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"Генеральному директору частной охранной организации "Сириус-А" предъявлено обвинение в совершении преступления... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый взял на работу мужчину, не имеющего разрешения на охранную деятельность. В настоящее время следователь просит арестовать обвиняемого.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 09:35
Колледж в Благовещенске после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
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Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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