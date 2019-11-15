Принятие закона о виноделии поможет развитию села, уверен эксперт

"Производители из импортного виноматериала защищают свою позицию – говорят, что платят налоги, создают рабочие места. Это так, но если бы винзавод (по розливу продукции из импортных виноматериалов – ред.) имел виноградники, то это было бы не 100-200 трудоустроенных человек, а несколько тысяч. Каждый гектар требует ухода, эти люди живут на селе, получают достойные зарплаты, села оживают, появляются клубы, садики, школы, семьи. Мы в хорошем смысле привязываем людей к жизни на земле, развиваем территории. Об этом тоже в законе говорится", - сказал Ковалев.