Принятие закона о виноделии поможет развитию села, уверен эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Принятие закона о виноделии создаст предпосылки для трудоустройства многих людей в сельских регионах и для развития территорий, где возможно виноградарство и виноделие, сказал РИА Новости главный редактор сайта "Наше вино" Дмитрий Ковалев.
В Госдуму в октябре внесен новый законопроект, направленный на единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Первое чтение закона пройдет 18 ноября. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщал, что парламент планирует принять законопроект в третьем чтении 19 декабря.
13 ноября, 10:38Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии
"Закон называется "О виноградарстве и виноделии в РФ". В любой винодельческой стране такой закон – касающийся именно производства вина - давно существует… Мы подходим к историческому моменту сейчас – 105 лет прошло после принятия закона в 1914 году, который так и не заработал из-за Первой мировой войны", - заявил Ковалев.
Важный аспект законопроекта – в нем отделяется продукция виноградарства России от импортного виноматериала. По данным эксперта, до 80% винной продукции на полках российских магазинов – это вино из привозного материала, либо из смеси привозного с отечественным. В законе запрещается смешивать или называть российским вином то, что разлито из импортного виноматериала, вводится понятие "винных напитков".
"Производители из импортного виноматериала защищают свою позицию – говорят, что платят налоги, создают рабочие места. Это так, но если бы винзавод (по розливу продукции из импортных виноматериалов – ред.) имел виноградники, то это было бы не 100-200 трудоустроенных человек, а несколько тысяч. Каждый гектар требует ухода, эти люди живут на селе, получают достойные зарплаты, села оживают, появляются клубы, садики, школы, семьи. Мы в хорошем смысле привязываем людей к жизни на земле, развиваем территории. Об этом тоже в законе говорится", - сказал Ковалев.