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РИА Новости

Власти не рассматривают ввод ответственности за отказ от участия в переписи

12:15 15.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВ Крыму началась перепись населения
В Крыму началась перепись населения
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Всероссийская перепись населения в России останется добровольной, и никаких наказаний по примеру других стран за отказ от участия в ней власти РФ вводить не намерены, заявил журналистам глава Росстата Павел Малков.
"На самом деле такая дискуссия (о введении ответственности - ред.) у нас проходила достаточно бурно, с участием большого количества экспертов других ведомств, и в итоге мы пришли к выводу, что на территории нашей страны такую норму вводить не надо", - сказал Малков.
Он пояснил, что "с одной стороны, она (норма - ред.) может вызвать дополнительный негатив, отторжение, а с другой стороны - у нас нет эффективных ... способов, механизмов для реализации этих мер для ответственности".
"Администрирование этой карательной системы будет стоить дороже, чем ... результаты, которые очень сомнительны", - добавил Малков. Он заключил, что "перепись - сугубо добровольное дело".
Перепись. Все точно
Выселение, ограбление, кража ID. Чего и почему боятся участники переписи?
14 ноября, 15:00
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Павел МалковРосстатМоскваРоссияОбщество
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