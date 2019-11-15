Власти не рассматривают ввод ответственности за отказ от участия в переписи

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Всероссийская перепись населения в России останется добровольной, и никаких наказаний по примеру других стран за отказ от участия в ней власти РФ вводить не намерены, заявил журналистам глава Росстата Павел Малков.
"На самом деле такая дискуссия (о введении ответственности - ред.) у нас проходила достаточно бурно, с участием большого количества экспертов других ведомств, и в итоге мы пришли к выводу, что на территории нашей страны такую норму вводить не надо", - сказал Малков.
Он пояснил, что "с одной стороны, она (норма - ред.) может вызвать дополнительный негатив, отторжение, а с другой стороны - у нас нет эффективных ... способов, механизмов для реализации этих мер для ответственности".
"Администрирование этой карательной системы будет стоить дороже, чем ... результаты, которые очень сомнительны", - добавил Малков. Он заключил, что "перепись - сугубо добровольное дело".
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