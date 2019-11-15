Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о курении вейпов в гимназии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о курении школьниками вейпов в туалетах гимназии № 5, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.
Ранее местное издание Znak.com сообщило, что родители учеников из элитной гимназии №5 в Екатеринбурге, в которой учатся дети многих местных чиновников, написали в департамент образования из-за того, что пятиклассники не могут попасть в школьные туалеты, потому что старшеклассники курят там вейпы.
"Прокуратура Екатеринбурга с привлечением прокуратуры Ленинского района города, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Екатеринбургу, специалистов территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку по жалобе родителей учеников гимназии № 5, опубликованной в СМИ, о возможном нарушении законодательства об образовании, нарушении прав учащихся, распространении запрещенных веществ на территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц гимназии, а также эффективности и качеству проведения работы в учреждении.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.