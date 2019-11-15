Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о курении вейпов в гимназии

Ранее местное издание Znak.com сообщило, что родители учеников из элитной гимназии №5 в Екатеринбурге, в которой учатся дети многих местных чиновников, написали в департамент образования из-за того, что пятиклассники не могут попасть в школьные туалеты, потому что старшеклассники курят там вейпы.