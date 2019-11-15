Минобороны до конца 2021 года получит 168 боевых машин пехоты БМП-3

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставит Минобороны РФ до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты БМП-3, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
"заключить договор на поставку боевой машины пехоты БМП3-3 с единственным поставщиком, с ценой договора: 14 251 660 729 рублей 22 копейки, включая НДС, объем поставляемой продукции: 168 шт., со сроком исполнения договора: с момента заключения договора по декабрь 2021 г", - говорится в протоколе по результатам закупки.
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Согласно документации, в 2020 году Минобороны должно получить 53 машины, в 2021-м - 115.
В России БМП-3 производит только "Курганский машиностроительный завод" (входит в "Высокоточные комплексы").
Стандартная модификация БМП-3 оснащена 100-мм орудием — пусковой установкой для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматической пушкой с различными типами снарядов, а также 7,62-мм пулемётами. Помимо пересеченной местности и различных грунтовых дорог, машина способна передвигаться по водной поверхности.