Минобороны до конца 2021 года получит 168 боевых машин пехоты БМП-3

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставит Минобороны РФ до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставит Минобороны РФ до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты БМП-3 , соответствующая информация размещена на портале госзакупок

"заключить договор на поставку боевой машины пехоты БМП3-3 с единственным поставщиком, с ценой договора: 14 251 660 729 рублей 22 копейки, включая НДС, объем поставляемой продукции: 168 шт., со сроком исполнения договора: с момента заключения договора по декабрь 2021 г", - говорится в протоколе по результатам закупки.

Согласно документации, в 2020 году Минобороны должно получить 53 машины, в 2021-м - 115.