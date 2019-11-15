Суд признал банкротом производителя мороженого "Альтервест XXI век"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом производившую мороженое компанию "Альтервест XXI век" и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил в суде представитель временного управляющего Елены Илая, за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму более 2,2 миллиарда рублей, первое собрание кредиторов в ноябре проголосовало за переход к конкурсному производству.

Крупнейшим кредитором "Альтервеста" является Московский индустриальный банк, обязательства перед которым превышают 1,7 миллиарда рублей. Представитель банка в суде поддержал объявление должника банкротом.

Суд утвердил конкурсным управляющим Наталью Захарову, ее отчет назначен на 29 апреля.

Первую процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в отношении производителя мороженого в мае по заявлению московского ООО "Свит Юнион", которому "Альтервест" задолжал около 7,2 миллиона рублей.