Суд признал банкротом производителя мороженого "Альтервест XXI век"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом производившую мороженое компанию "Альтервест XXI век" и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщил в суде представитель временного управляющего Елены Илая, за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму более 2,2 миллиарда рублей, первое собрание кредиторов в ноябре проголосовало за переход к конкурсному производству.
Крупнейшим кредитором "Альтервеста" является Московский индустриальный банк, обязательства перед которым превышают 1,7 миллиарда рублей. Представитель банка в суде поддержал объявление должника банкротом.
Суд утвердил конкурсным управляющим Наталью Захарову, ее отчет назначен на 29 апреля.
Первую процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в отношении производителя мороженого в мае по заявлению московского ООО "Свит Юнион", которому "Альтервест" задолжал около 7,2 миллиона рублей.
"Альтервест XXI век" использовал на упаковке своей продукции, в том числе, изображения персонажей мультфильма "Трое из Простоквашино", из-за чего имел судебные разбирательства с "Союзмультфильмом". Мороженое компания производила на двух своих фабриках - в подмосковном Троицке и германском Ортенберге.