В Чили более 26 тысяч человек были задержаны с начала протестов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 26 тысяч человек были задержаны в Более 26 тысяч человек были задержаны в Чили с начала протестов, сообщает местная радиостанция Cooperativa со ссылкой на данные Верховного суда страны.

Согласно информации суда, с 18 октября, когда начались беспорядки, по состоянию на 11 ноября по всей стране были задержаны 26 126 человек, 8 664 из них - в столичной области. Как сообщается, задержания около 1,1 тысячи были признаны незаконными. Помимо этого отмечается, что 1 396 из числа задержанных были заключены под стражу по требованию прокуратуры, 320 запросов были отклонены.

"Ситуация, очевидно, серьезная... Я считаю, что призыв к диалогу и поиску соглашений как можно быстрее является актуальным", - приводит радиостанция слова представителя Верховного суда Чили Ламберто Систернаса.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции протеста переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.