МИД предупредил россиян о сбое работы транспорта во Франции из-за снегопада

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о сбое в работе общественного транспорта в ряде департаментов Франции из-за снегопада.
"Франция – в департаментах Луара, Сона и Луара, Эн, Рона, Ардеш, Дром и Изер объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с прогнозируемыми снегопадами; сбои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что по меньшей 300 тысяч домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильного снегопада. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.
В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.