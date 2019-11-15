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РИА Новости

РЭЦ: Россия должна вдвое нарастить количество иностранных студентов в вузах

12:05 15.11.2019 (обновлено: 13:08 15.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты в аудитории
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Россия к 2024 году должна вдвое нарастить количество иностранных студентов в ВУЗах, заявила управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом АО "Российский экспортный центр" Алена Гейдт на международном экспортном форуме "Сделано в России".
Для этого, по ее словам, необходимо заняться продвижением российского образования уже сейчас.
"Экспорт образования является важной частью несырьевого экспорта. В России доля иностранных студентов в общем количестве студентов чуть превышает 5%. В рамках наших национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", федерального проекта "Экспорт услуг" и Национального проекта "Образование" нам нужно в два раза нарастить количество иностранных студентов, обучающихся в России. Нам необходимо существенно пересмотреть и структуру нашего образования, и снять барьеры, ограничения, позаботиться о продвижении российского образования, об инфраструктуре, о том, какие практики можем взять сегодня из тех стран, которые являются для нас бенчмарками", - сказала Гейдт.
Одной из частей реализации программы поддержки развития экспорта образования станет вовлечение иностранных студентов в федеральные программы, в частности в проект "Профстажировки 2.0". Российский экспортный центр станет стратегическим партнером проекта. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии было подписано между АНО "Россия – страна возможностей" и Российским экспортным центром также в рамках международного форума "Сделано в России".
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
5 ноября, 12:24
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
Проект "Профстажировки 2.0" стартовал в июне 2019 года, благодаря ему студенты средних и высших учебных заведений смогут пройти практику в ведущих компаниях страны.
РЭЦ подготовил для платформы 16 кейсов, связанных с поиском иностранных партнеров для компаний, ориентированных на экспорт товаров и услуг. Всего на сегодняшний день на платформе размещено 3900 кейсов от более 1000 партнеров-работодателей. В проекте уже зарегистрировались более 50 тысяч студентов. РЭЦ намерен подключить к проекту и студентов-иностранцев.
Как сообщил на форуме руководитель проекта "Профстажировки 2.0" АНО "Россия - страна возможностей" Илья Семин, в 2018 году в России обучались 210 тысяч иностранных студентов, из них 859 человек воспользовались возможностью получить разрешение на работу и трудоустроиться.
"Если мы хотим увеличить число выпускников-иностранцев, которые останутся в России работать и укреплять нашу экономику, нужно говорить не только о перспективах российского образования, но и о возможностях для самореализации в России. Мы видим, что уже проект успешен и работодатели заинтересованы, и это выгодно тем, кто хочет воспользоваться социальным лифтом. Мы подписали соглашение с РЭЦ для того, чтобы подумать, как с помощью стажировки решить еще и проблему экспорта образования", - отметил Семин.
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