В Боливии противники Моралеса попытались сорвать эфир с корреспондентом RT

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Противники ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса окружили корреспондента RT на испанском Франсиско Гуаиту во время прямого включения.
#LaPaz— ERBOL (@ErbolDigital) November 14, 2019
Echan de la plaza Murillo a periodistas de un medio internacional porque supuestamente "no están informando la verdad". pic.twitter.com/tIKDRGtU2W
Они выкрикивали в камеру "Не обманывать!" и "Журналисты лгут!" Одна женщина обвинила репортеров в неуважении к Конституции Боливии.
Когда включение закончилось, оппозиционеры пошли за Гуаитой. В ответ корреспондент RT заявил протестующим, что им нужно уделять больше внимания не ему, а происходящему вокруг.
Все высшее руководство Боливии во главе с Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку, сам экс-президент покинул страну. Президентские полномочия временно перешли к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
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