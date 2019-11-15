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РИА Новости

В Боливии противники Моралеса попытались сорвать эфир с корреспондентом RT

12:03 15.11.2019 (обновлено: 13:33 15.11.2019)
2007
© RT . RT en espanolВ Боливии противники Моралеса попытались сорвать включение в эфир корреспондента RT Франсиско Гуаиты
В Боливии противники Моралеса попытались сорвать включение в эфир корреспондента RT Франсиско Гуаиты
© RT . RT en espanol
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Противники ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса окружили корреспондента RT на испанском Франсиско Гуаиту во время прямого включения.
Они выкрикивали в камеру "Не обманывать!" и "Журналисты лгут!" Одна женщина обвинила репортеров в неуважении к Конституции Боливии.
Когда включение закончилось, оппозиционеры пошли за Гуаитой. В ответ корреспондент RT заявил протестующим, что им нужно уделять больше внимания не ему, а происходящему вокруг.
Все высшее руководство Боливии во главе с Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку, сам экс-президент покинул страну. Президентские полномочия временно перешли к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
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