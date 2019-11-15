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РИА Новости

Член СПЧ назвал помилование Литвой двух россиян проявлением гуманизма

12:01 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАлександр Брод
Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод приветствует помилование в Литве россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных ранее в шпионаже, по мнению правозащитника, это можно рассматривать как проявление гуманизма.
Ранее, как сообщил сайт главы Литовской Республики, президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных ранее в шпионаже.
"Трудно говорить о характере обвинений, во всяком случае мне известно, что один из россиян не был согласен с приговором. Но в целом, этот шаг помилования можно рассматривать как проявление гуманизм. И я этот шаг приветствую. В то же время хотелось бы обратить внимание, чтобы такой гуманный подход к россиянам, русскоязычным не был только отдельным редким эпизодом", - сказал РИА Новости Брод.
Кроме этого, он отметил, что в Литве подвергается многолетнему преследованию оппозиционный политик, журналист Альгирдас Палецкис, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ. "Это и пророссийски настроенные политики, общественные деятели, которые подвергаются травле в СМИ и преследованию со стороны правоохранительных органов", - добавил член Совета.
В октябре Палецкису продлили арест еще на два месяца. Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на совместной пресс-конференции сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил также Палецкис. Он находится под арестом с осени прошлого года.
"Поэтому властям Литвы стоило бы обратить на это внимание", - уточнил он.
Филипченко задержали в 2015 году в транзитном поезде, который следовал из Калининградской области в Белоруссию. По версии прокуратуры, он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы для вербовки. В августе 2017-го суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.
Россиянина Моисеенко и литовского гражданина Сергея Пущина обвинили в шпионаже в 2014-м. Литовец, по версии следствия, собирал секретную информацию в пользу российской разведки, после чего передавал ее Моисеенко.
Также Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы, а Моисеенко — в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В феврале 2017 года литовца приговорили к пяти годам тюрьмы, россиянина — к 10,5.
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Гитанас НауседаМинобороны ЛитвыАльгирдас ПалецкисНАТОАлександр БродМоскваБелоруссияВильнюсВ мире
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