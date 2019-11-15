Большинство россиян не одобряют продажу пива на стадионах, показал опрос

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75%) выступают против возвращения продажи пива на футбольные стадионы, опасаясь драк и дебошей, следует из опроса фонда Большинство россиян (75%) выступают против возвращения продажи пива на футбольные стадионы, опасаясь драк и дебошей, следует из опроса фонда "Общественное мнение"

Согласно исследованию ФОМ, лишь 13% высказались положительно об этой идее, 12% затруднились ответить. При этом подавляющим большинством тех, кто выступает против такой инициативы, оказались женщины (82%) и 66% мужчин.

Почти половина (40%) респондентов, которые не хотят, чтобы на стадионах продавали пиво, считают, что это может привести к нарушению общественного порядка, дракам, дебошам и агрессивному поведению, 22% в целом негативно относятся к алкоголю. Кроме того, 6% обосновали свою позицию тем, что употребление алкоголя и спорт - разные вещи, 5% ответили, что распитие спиртного в общественных местах запрещено.

Респонденты, которые хотят вернуть на стадионы пиво, в частности, полагают, что этот напиток добавляет азарта, для некоторых это является традицией. Также, по мнению опрошенных, поведение болельщиков не зависит от употребления пива, другие не видят в его продаже на стадионах ничего плохого.