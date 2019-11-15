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РИА Новости

Большинство россиян не одобряют продажу пива на стадионах, показал опрос

12:00 15.11.2019
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© Фото : Twitter ФК "Барселона"Стадион
Стадион
© Фото : Twitter ФК "Барселона"
Стадион. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75%) выступают против возвращения продажи пива на футбольные стадионы, опасаясь драк и дебошей, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию ФОМ, лишь 13% высказались положительно об этой идее, 12% затруднились ответить. При этом подавляющим большинством тех, кто выступает против такой инициативы, оказались женщины (82%) и 66% мужчин.
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Почти половина (40%) респондентов, которые не хотят, чтобы на стадионах продавали пиво, считают, что это может привести к нарушению общественного порядка, дракам, дебошам и агрессивному поведению, 22% в целом негативно относятся к алкоголю. Кроме того, 6% обосновали свою позицию тем, что употребление алкоголя и спорт - разные вещи, 5% ответили, что распитие спиртного в общественных местах запрещено.
Респонденты, которые хотят вернуть на стадионы пиво, в частности, полагают, что этот напиток добавляет азарта, для некоторых это является традицией. Также, по мнению опрошенных, поведение болельщиков не зависит от употребления пива, другие не видят в его продаже на стадионах ничего плохого.
Опрос "ФОМнибус" прошел 9-10 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при участии 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ФОМнибусФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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