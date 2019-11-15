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РИА Новости

На горячую линию московского контакт-центра позвонили 10 тысяч туристов

12:13 15.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 10 тысяч обращений от туристов поступило на горячую линию контакт-центра с начала ее работы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Более 10 тысяч человек обратились за консультациями в туристский контакт-центр, который заработал 1 августа на базе общегородского контакт-центра", — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Согласно сообщению, на короткий номер горячей линии 122 могут позвонить абоненты всех российских и иностранных операторов сотовой связи, находящиеся в Москве и Московской области, на десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 — туристы со всей территории России и из зарубежных стран.
Отмечается, что линия работает круглосуточно. Специалисты принимают вызовы без перерывов и выходных, отвечают на двух языках — русском и английском.
"Конечно, туристов привлекают ухоженные и безопасные города, их национальный колорит, историческое наследие, культурная программа. Но также важны и специализированные сервисы. Они формируют комфортную и гостеприимную среду. И могут задать настроение всей поездке — даже на этапе ее подготовки", — цитирует сайт Сергунину.
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