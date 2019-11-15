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РИА Новости

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

11:57 15.11.2019 (обновлено: 14:29 15.11.2019)
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© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в FacebookАнастасия Ещенко
Анастасия Ещенко
© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook
КРАСНОДАР, 15 ноя — РИА Новости. Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
"В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой. — Прим. ред.) разговаривал, он говорит: дождемся приезда… После отпевания будут похороны в нашей станице", — сказал Тарасенко.
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Он добавил, что эту информацию ему подтвердили и в школе, где училась Ещенко.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору с девушкой. Он арестован до 8 января.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовКубаньПроисшествия
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