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РИА Новости

Queen сделали приложение, в котором можно оценить какой ты Фредди Меркьюри

13:25 15.11.2019
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Музыканты из рок-группы Queen выложили на YouTube ознакомительный ролик к мобильному приложению, которое позволяет узнать, на сколько похоже на Фредди Меркьюри вы поете.

"FreddieMeter — наш эксперимент с искусственным интеллектом, который показывает, насколько ваше пение соответствует голосу Фредди", — говорится в описании к клипу.

Программа анализирует высоту голоса, тембр и мелодию, после чего исполнителю выставляются оценки от 0 до 100.
Пользователи могут выбрать одну из четырех песен группы Queen: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love или We Are the Champions.
Многие поклонники уже назвали разработку бесполезной, так как считают, что голос Меркьюри уникален и неповторим.
"Только Фредди может петь как Фредди. Давайте будем честны", — написала @Srestha Chakraborty.
"Чтобы петь как Меркьюри, надо быть им", — поддержал @Salvatore Cervillera.
"Есть только один человек, чье исполнение максимально похоже на Меркьюри, — Марк Мартел", — прокомментировал @Yusuf Morsi.
Исполнении Богемской рапсодии
24 октября, 16:29Культура
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КультураМузыкаНовости культурыФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)YouTubeQueen
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