Queen сделали приложение, в котором можно оценить какой ты Фредди Меркьюри

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Музыканты из рок-группы Queen выложили на YouTube ознакомительный ролик к мобильному приложению, которое позволяет узнать, на сколько похоже на Фредди Меркьюри вы поете.

"FreddieMeter — наш эксперимент с искусственным интеллектом, который показывает, насколько ваше пение соответствует голосу Фредди", — говорится в описании к клипу.

Программа анализирует высоту голоса, тембр и мелодию, после чего исполнителю выставляются оценки от 0 до 100.

Пользователи могут выбрать одну из четырех песен группы Queen: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love или We Are the Champions.

Многие поклонники уже назвали разработку бесполезной, так как считают, что голос Меркьюри уникален и неповторим.

"Только Фредди может петь как Фредди. Давайте будем честны", — написала @Srestha Chakraborty.

"Чтобы петь как Меркьюри, надо быть им", — поддержал @Salvatore Cervillera.