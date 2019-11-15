В Чечне хотят разрешить госслужащим работать дистанционно

"Принятие проекта закона обеспечит создание дополнительных условий для привлечения на государственную службу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами Чеченской Республики, а также жителей региона из отдаленных населенных пунктов", – цитирует пресс-служба министра экономического, территориального развития и торговли республики Ибрагима Идрисова.

Сообщается, что перечень должностей гражданской службы, при замещении которых возможна дистанционная работа, определят правовые акты тот или иного государственного органа.

По словам министра, перевод части госслужащих на дистанционную работу снизит затраты на обеспечение их деятельности, транспортные и другие расходы. По мнению Идрисова, это повысит привлекательность госслужбы в Чечне.