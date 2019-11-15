Депутат заявил, что в борьбе с домашним насилием нужен комплексный подход

"У нас сейчас существует в Государственной думе рабочая группа по поводу насилия в семье, и эта работа ведется. Единственное, что нужно сказать, что, наверное, этот вопрос не должен замыкаться только на Уголовном кодексе или только на Семейном кодексе. Это комплексная проблема, которую нужно решать, даже в большинстве случаев не только законами. Сейчас наши коллеги берутся эту проблему решить, будем вместе смотреть и даже участвовать в подготовке этого чрезвычайно важного законопроекта", - заявил Крашенинников на парламентских слушаниях на тему "Развитие семейного права. К 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка".

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.