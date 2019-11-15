Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T12:38Z
https://ria.ru/20191115/1560970151.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/54833/31/548333176_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_45fb3921f82e37d8095b41ab087050bf.jpg
РИА Новости

После землетрясения в Индонезии зафиксировали небольшие волны цунами

11:49 15.11.2019 (обновлено: 12:38 15.11.2019)
933
© РИА Новости / Михаил ЦыгановВолны
Волны
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Волны. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали небольшие волны цунами высотой до одного метра у берегов Индонезии после мощного землетрясения, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны.
Через 30 минут после землетрясения цунами высотой 60 и 90 сантиметров были замечены около городов Тернате и Джайлоло соответственно. Примерно через час после подземных толчков волны цунами достигли берегов города Битунг, их высота составила 10 сантиметров.
Представитель Японского метеорологического агентства демонстрирует показания сейсмографов после испытания водородной бомбы в КНДР, 6 января 2016
14 ноября, 19:34
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Угроза цунами была объявлена после мощного землетрясения, которое произошло у берегов Индонезии в 16.17 по времени UTC (19.17 мск) в четверг. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, сообщала Геологическая служба США. Через несколько часов Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) сообщил об отмене угрозы цунами. По данным BMKG, после землетрясения эксперты зафиксировали в регионе, по меньшей мере, 79 афтершоков, магнитуда которых составила от 3,1 до 6,1.
Как сообщает Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), сообщений о крупных разрушений после подземных толчков пока не поступало, однако власти продолжают оценку последствий удара стихии. По данным ведомства, в Тернате два человека получили ранения, также в городе повреждения получили несколько строений, в том числе две церкви.
Сейсмограф. Архивное фото
14 ноября, 19:56
Рядом с очагом землетрясения у берегов Индонезии объявили угрозу цунами
000102
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмИндонезияЗемлетрясениеВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
Рядом с очагом землетрясения у берегов Индонезии объявили угрозу цунами
Паводок в Венеции
Венецию ждет новый пик наводнения, сообщил центр мониторинга приливов
Берег Индийского океана на Бали
Рядом с Бали произошло землетрясение магнитудой 5,2
Представитель Японского метеорологического агентства демонстрирует показания сейсмографов после испытания водородной бомбы в КНДР, 6 января 2016
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Снегопад на юго-востоке Франции. 15 ноября 2019
Во Франции снегопад оставил без света 300 тысяч домов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о сбое работы транспорта во Франции из-за снегопада
Бурый медведь
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Работа шиномонтажной мастерской
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Сейсмограф
В Гватемале и Сальвадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Снегопад в Москве
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
Брюгге
Эксперт оценил риск наводнений в "бельгийской Венеции"
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
В Боливии противники Моралеса попытались сорвать включение в эфир корреспондента RT Франсиско Гуаиты
В Боливии противники Моралеса попытались сорвать эфир с корреспондентом RT
Джеймс Ле Мезюрье
В Турции назвали предварительную причину смерти основателя "Белых касок"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
Лента новостейМолния