После землетрясения в Индонезии зафиксировали небольшие волны цунами

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали небольшие волны цунами высотой до одного метра у берегов Специалисты зафиксировали небольшие волны цунами высотой до одного метра у берегов Индонезии после мощного землетрясения , сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны.

Через 30 минут после землетрясения цунами высотой 60 и 90 сантиметров были замечены около городов Тернате и Джайлоло соответственно. Примерно через час после подземных толчков волны цунами достигли берегов города Битунг, их высота составила 10 сантиметров.

Угроза цунами была объявлена после мощного землетрясения, которое произошло у берегов Индонезии в 16.17 по времени UTC (19.17 мск) в четверг. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, сообщала Геологическая служба США. Через несколько часов Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) сообщил об отмене угрозы цунами. По данным BMKG, после землетрясения эксперты зафиксировали в регионе, по меньшей мере, 79 афтершоков, магнитуда которых составила от 3,1 до 6,1.