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РИА Новости

На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma

11:48 15.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
Ранее Рябошапка сообщил, что есть около 15 уголовных дел, к которым может быть причастен сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, компания Burisma Group, бывший министр экологии Николай Злочевский и олигарх Сергей Курченко.
"Этого прокурора знает весь мир теперь. Это Константин Кулик… Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Рябошапка в интервью сайту телеканала "Настоящее время".
В то же время он отметил, что американские прокуроры не обращались в генеральную прокуратуру Украины за содействием в деле, в котором фигурирует компания Burisma. "По поводу Burisma, повторюсь, нет. Хотя у нас прекрасное сотрудничество с дипломатическими учреждениями и с правоохранительными органами с американской стороны. Мы общаемся очень часто", - сообщил генпрокурор.
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Также Рябошапка заверил, что давления на него в связи с этим делом никто не оказывает. "Я абсолютно понимаю, что мне надо делать, и какого-то давления ни от нашего президента, ни от иностранных политических лиц я не чувствую. В принципе, я здесь волен делать то, что я считаю правильным, то, что соответствует закону, а не то, чего хочет кто-то со стороны", - добавил генпрокурор.
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и дело самого Хантера Байдена.
Ранее Трамп заявил журналистам, что он хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов".
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Руслан РябошапкаУкраинаВ мире
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