МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

"Факты свидетельствуют, что участники антикитайских беспорядков являются опасными преступниками, чьи действия и поступки уже перешли границы закона и цивилизованности, такие открытые нападки на правительственных чиновников Гонконга должны быть остановлены и строго наказаны. Если с ними мириться и дальше, они не только серьезно подорвут стабильность и процветание Гонконга, но также нанесут серьезный ущерб и вред всему международному сообществу, включая Великобританию", - заявил дипломат.