Эксперт прокомментировал предложение о запрете элементов декора в водке

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запрет использования элементов декора при производстве водки не имеет отношения к безопасности продукции, и хотя доля подобной продукции на рынке РФ невелика, вводить такие ограничения не стоит, прокомментировал РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу в 2021 году. Он устанавливает ряд определений различных видов алкоголя. В частности, согласно техрегламенту, водка - это спиртной напиток крепостью от 37,5% до 56%, произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и подготовленной воды с обработкой и фильтрацией.
"Особая водка", согласно документу - водка крепостью от 37,5% до 45% с подчеркнуто специфическим ароматом и мягким вкусом, которые получаются за счет внесения пищевых ингредиентов или добавления ароматных спиртов. В пятницу газета "Известия" сообщила, что производители крепкого алкоголя предложили изменить определение водки в техрегламенте, допустив использование нерастительных добавок и элементов декора.
"Нет никакого смысла это запрещать (использование таких добавок - ред.). К безопасности продукции эти вопросы не имеют никакого отношения", - считает в свою очередь Дробиз. Он отметил, что использование добавок при производстве крепкого алкоголя - общемировая практика.
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"Если говорить про историю водки в России, то это как раз история настоек и наливок, а не чистой водки. Всего 135 лет назад спирт начали максимально хорошо очищать методом ректификации. Поэтому Россия - одна из немногих стран мира, которая имеет чистейшую водку из ректификованного спирта", - добавил собеседник агентства.
При этом несколько веков назад, когда технологии еще не были настолько высокими, при производстве водки добавляли фрукты, чтобы заглушить запах не до конца очищенного спирта. Напитки с добавками, указал глава ЦИФРРА, в России любят, хотя такая продукция на рынке "распространена незначительно". "Но на мировом рынке - это очень серьезные проценты. Не надо забывать и об экспорте: если мы хотим увеличить поставки на зарубежные рынки, туда нужно отправлять и водку со вкусами, потому что ее там любят", - указал Дробиз.