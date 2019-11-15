Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T11:42Z
https://ria.ru/20191115/1560969927.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156096/95/1560969543_0:107:1024:683_1036x0_80_0_0_fc96526a6bf7965ccef3c7268247abb1.jpg
РИА Новости

После ДТП в Гусь-Хрустальном госпитализировали четырех детей

11:42 15.11.2019
308
© Фото : Gus-infoДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
© Фото : Gus-info
БРЯНСК, 15 ноя – РИА Новости. Четверо детей из микроавтобуса, опрокинувшегося в результате ДТП в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, госпитализированы сообщает УМВД по региону.
По предварительным данным УМВД, ДТП произошло в пятницу около 09.15 мск на 65 км автодороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля совершили съезд в кювет, а "Газель" опрокинулась.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Вчера, 09:03
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком
"На момент ДТП в микроавтобусе находились 3 взрослых, включая водителя, и 8 несовершеннолетних. По состоянию на 10.30 известно, что за медпомощью обратились 9 пассажиров "Газели" - один взрослый и 8 детей, четверо из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
010120
Обсудить 0
УМВДГосавтоинспекцияГусь-ХрустальныйВладимирская областьПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном. 15 ноября 2019
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Железная дорога
Во Владивостоке прокуратура начала проверку после ДТП с электричкой
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Чукотке женщина погибла, пытаясь выбраться из квартиры по простыням
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В районе прорыва дамб в Красноярском крае прекратили активную фазу поисков
Стадион
Большинство россиян не одобряют продажу пива на стадионах, показал опрос
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Ликвидация лесных пожаров
В Крыму в районе лесного пожара ввели режим ЧС
Кот в кресле у батареи
В Саратове свыше 50 многоквартирных домов остались без отопления
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком
Вид на Улан-Уде
Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту Шереметьево
СК начал проверку после инцидента на рулежной дорожке в Шереметьево
Автомобиль Следственного комитета РФ
В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали до 14 января
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния