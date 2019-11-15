После ДТП в Гусь-Хрустальном госпитализировали четырех детей

БРЯНСК, 15 ноя – РИА Новости. Четверо детей из микроавтобуса, опрокинувшегося в результате ДТП в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, госпитализированы сообщает УМВД по региону.
По предварительным данным УМВД, ДТП произошло в пятницу около 09.15 мск на 65 км автодороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля совершили съезд в кювет, а "Газель" опрокинулась.
"На момент ДТП в микроавтобусе находились 3 взрослых, включая водителя, и 8 несовершеннолетних. По состоянию на 10.30 известно, что за медпомощью обратились 9 пассажиров "Газели" - один взрослый и 8 детей, четверо из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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