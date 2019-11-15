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РИА Новости
Партнерский материал

Единые стандарты школьного питания в России обсуждают в Ульяновске

12:41 15.11.2019 (обновлено: 14:34 15.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ассоциации операторов социального питания Ульяновской области Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" в Ульяновске
Всероссийская конференция Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция в Ульяновске
© Фото : предоставлено пресс-службой Ассоциации операторов социального питания Ульяновской области
Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" стартовала 14 ноября в Ульяновске. Встречу, организованную Министерством просвещения РФ, открыл губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Более 200 специалистов министерства, а также представители органов исполнительной власти со всей страны приехали в Ульяновск, чтобы обсудить улучшения в системе школьного питания в России и изучить проект Единой концепции организации горячего питания обучающихся.
В рамках конференции состоялся обмен опытом по вопросам организации школьного питания в разных регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Казани, а также в Московской, Белгородской и Ульяновской областях.
Ульяновск не случайно выбран местом проведения конференции. Правительство региона на протяжении многих лет системно подходит к вопросам организации питания, и это дает ощутимые результаты. В 2014 году в области был принят региональный закон о социальном питании, закрепивший требования к организации школьного питания и регламентировавший оказание услуг в данной отрасли. При организации питания в ульяновских школах в обязательном порядке заключаются договоры между родителями и операторами питания. Благодаря этому у родителей есть возможность осуществлять общественный контроль над работой операторов в ежедневном режиме.
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На конференции губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о создании специального уполномоченного органа - Агентства здорового социального питания. "На базе социального питания будет воссоздаваться пищевая промышленность региона",- сказал губернатор.
В конце октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о горячем питании в школах для учащихся младших классов, который устанавливает особенности организации здорового и безопасного питания детей. Пока же далеко не все дети едят горячее в школах: по данным мониторинга организации школьного питания, проведенного Минпросвещения РФ в 2019 году, даже среди льготников эта доля не превышает 64%. При этом, как показывают исследования ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", систематический пропуск обеденного приема пищи, а в некоторых случаях и сознательный отказ детей от завтраков при 6-часовом учебном дне, формирует развитие хронических заболеваний у 75% выпускников российских школ. Если учесть количество школьников в России – более 16 миллионов человек, счёт молодых россиян с болезнями ЖКТ и других органов идет даже не на сотни тысяч, а на миллионы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Ассоциации операторов социального питания Ульяновской области Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" в Ульяновске
Всероссийская конференция Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция в Ульяновске
© Фото : предоставлено пресс-службой Ассоциации операторов социального питания Ульяновской области
Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" в Ульяновске
По мнению президента Союза "Здоровье наших детей" Ольги Пановой, законопроект о горячем питании в школах для учащихся младших классов, должен быть содержательнее, чем в нынешней редакции.
"Необходимо четко закрепить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, разрабатывающих нормативные акты по организации питания и по определению стоимости услуг. Сейчас не прописан механизм реализации законопроекта. В документе важно прописать как его, так и порядок предоставления компенсаций", – пояснила Панова.
"В настоящее время каждый субъект сам решает, чем и как часто кормить учеников. Такой подход можно изменить, если регламентировать на федеральном уровне работу школьных столовых и внести существенные дополнения в ФЗ 44 о госзакупках. Чтобы школьное питание было не только вкусным, но и полезным, необходимо поменять принцип выбора поставщиков продуктов: в приоритете должно быть качество, а не дешевизна. Если возникает ситуация, что родитель не может выплачивать нужную сумму на питание ребёнка, то голодным он остаться всё равно не должен. Государственная компенсация для таких случаев должна быть прописана в федеральном законе", – выступил с идеей на конференции руководитель Ассоциации операторов социального питания Ростислав Эдварс.
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Всероссийская конференция, проходящая в эти дни в Ульяновске, стала площадкой для общественного обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции".
Важность школьного питания обсуждается сегодня на самом высоком уровне, и немалая заслуга в этом принадлежит Минпросвещения России. Открытые дискуссии, обмен опытом и участие в конференции квалифицированных специалистов демонстрируют заинтересованность регионов и федерального центра в совершенствовании системы школьного питания, понимание, что от этого в большой степени зависит успеваемость учеников и здоровье подрастающего поколения.
© Фото : предоставлено пресс-службой Ассоциации операторов социального питания Ульяновской области Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" в Ульяновске
Всероссийская конференция Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция в Ульяновске
© Фото : предоставлено пресс-службой Ассоциации операторов социального питания Ульяновской области
Всероссийская конференция "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" в Ульяновске
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