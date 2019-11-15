В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

"Сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала. Потерпевшая была госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.