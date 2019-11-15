В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
"Сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала. Потерпевшая была госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан — это 41-летний житель Московской области. Полицейскими было заведено дело по статье "Побои", мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Как добавила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова, инициирован вопрос о передаче уголовного дела из полиции в следственные органы.