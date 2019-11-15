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РИА Новости

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

11:41 15.11.2019 (обновлено: 14:21 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТрамваи на одной из улиц в Москве
Трамваи на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Трамваи на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала. Потерпевшая была госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый задержан — это 41-летний житель Московской области. Полицейскими было заведено дело по статье "Побои", мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Как добавила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова, инициирован вопрос о передаче уголовного дела из полиции в следственные органы.
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МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Обычное явление для города образцовой демократической культуры.
15 ноября, 11:46
vvab6
3900122117
что-то не вижу на видео избиения. руками-то она махала очень прилично на него, подобно мельнице. от внешней стороной отмахнулся.
15 ноября, 13:44
ЗПЗа Правду
43002314
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