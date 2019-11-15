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РИА Новости

Стали известны зарплаты в спецназе ФСИН

11:40 15.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСпецназ УФСИН
Спецназ УФСИН
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Спецназ УФСИН. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости, Михаил Скамьин. Молодой сотрудник московского спецназа ФСИН "Сатурн" получает 40 тысяч рублей в месяц на руки, а командир – 80 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости командир подразделения полковник Борис Николаев.
"Я получаю 80 тысяч рублей. На руки он [молодой сотрудник] получает 40 тысяч рублей. Денежное довольствие складывается из нескольких показателей: выслуга лет, звание, процентная надбавка за службу в Москве, за службу в спецподразделении", - пояснил Николаев.
По его словам, через год службы можно сдать на классность, "получив специалиста третьего класса - 10% доплаты, специалиста второго класса - 15%, специалиста первого класса – 20%, мастера – 25%".
Кроме того, бойцы отряда получают ежемесячные надбавки за государственные награды. При этом раньше были надбавки за звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта, но их сняли в 2014 году.
Командир отряда спецназа Сатурн УФСИН по Москве полковник Борис Николаев
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Спортсмены и команды
Сатурн
Николаев (Украина)Федеральная служба исполнения наказаний РФМоскваБезопасностьОбщество
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