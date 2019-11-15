Стали известны зарплаты в спецназе ФСИН

"Я получаю 80 тысяч рублей. На руки он [молодой сотрудник] получает 40 тысяч рублей. Денежное довольствие складывается из нескольких показателей: выслуга лет, звание, процентная надбавка за службу в Москве, за службу в спецподразделении", - пояснил Николаев.

По его словам, через год службы можно сдать на классность, "получив специалиста третьего класса - 10% доплаты, специалиста второго класса - 15%, специалиста первого класса – 20%, мастера – 25%".

Кроме того, бойцы отряда получают ежемесячные надбавки за государственные награды. При этом раньше были надбавки за звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта, но их сняли в 2014 году.