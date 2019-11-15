Спецназ ФСИН научился "видеть сквозь стены"

"Одно из последних, это стеновизор Xaver-400, который мы испытывали, после чего ФСИН их закупила. Находясь в комнате, я могу приложить стеновизор к стене и посмотреть, как в соседней комнате на каком расстоянии от стены расположены люди. Он отделяет живых от мертвых и от животных. Изображение выводится на экран", - сообщил Николаев.