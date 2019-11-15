Спецназ ФСИН научился "видеть сквозь стены"

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости, Михаил Скамьин. Московский отряд спецназа ФСИН "Сатурн" использует в своей работе специальные стеновизоры, позволяющие определять, если ли за стеной люди и сколько их, рассказал в интервью РИА Новости командир подразделения полковник Борис Николаев.
"Одно из последних, это стеновизор Xaver-400, который мы испытывали, после чего ФСИН их закупила. Находясь в комнате, я могу приложить стеновизор к стене и посмотреть, как в соседней комнате на каком расстоянии от стены расположены люди. Он отделяет живых от мертвых и от животных. Изображение выводится на экран", - сообщил Николаев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.