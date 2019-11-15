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РИА Новости

Росавиация разрешила ввод в эксплуатацию терминала С в "Шереметьево"

11:38 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С, сообщила пресс-служба аэропорта в пятницу.
"Шереметьево" планирует 15 января отправить первые рейсы из международного терминала C, сообщал журналистам в октябре заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом аэропорта Дмитрий Кайгородов.
"Международный аэропорт "Шереметьево" получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С", - говорится в сообщении.
Терминал С "Шереметьево" был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года. Реконструированный терминал вместе с терминалом B составят Северный терминальный комплекс аэропорта.
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Расчетная пропускная способность терминала составляет 20 миллионов пассажиров в год, для оперативного и качественного обслуживания пассажиров, включая трансферных, и экипажей воздушных судов в терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля, уточняется в сообщении. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма.
"В настоящее время продолжаются пусконаладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала", - отмечает аэропорт.
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РосавиацияШереметьево (аэропорт)Общество
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