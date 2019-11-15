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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-11-15T12:00Z
https://ria.ru/20191115/1560969699.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156096/96/1560969606_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_015b2e959f91c34b4a392742704d4d3c.jpg
РИА Новости

Год чуда или год беды? Чем было крушение социалистического лагеря в 1989-м?

12:00 15.11.2019
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ИноСМИ. Серьезно
Год чуда или год беды? Чем было крушение социалистического лагеря в 1989-м?
Вчера, 12:00
30 лет назад рухнули режимы "стран социализма": ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии. Сегодня в их падении обвиняют Горбачева. Но разве он не пытался спасти "братские партии", толкая их к реформам? И было ли это спасение возможным? Об этом – беседа редактора ИноСМИ с научным руководителем Института экономики РАН Русланом Гринбергом.
Сегодня принято обвинять Горбачёва во всех грехах. Почему он в 1989-1991 гг. не потребовал от руководителей США и Западной Европы юридически заверенных гарантий нерасширения НАТО на восток? Почему не защитил верных СССР чиновников в бывших "странах социализма", которые получают сегодня пониженные пенсии? Но факты говорят вот о чем: об этом тогда в России думали очень немногие. Еще в 1993-м году, через два года после крушения СССР, Ельцин, приехав в Варшаву, был застигнут врасплох, когда Валенса предложил ему дать согласие на вступление Польши в НАТО.
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ИноСМИ. СерьезноПодкастРуслан Гринберг
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