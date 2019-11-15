Год чуда или год беды? Чем было крушение социалистического лагеря в 1989-м?

Сегодня принято обвинять Горбачёва во всех грехах. Почему он в 1989-1991 гг. не потребовал от руководителей США и Западной Европы юридически заверенных гарантий нерасширения НАТО на восток? Почему не защитил верных СССР чиновников в бывших "странах социализма", которые получают сегодня пониженные пенсии? Но факты говорят вот о чем: об этом тогда в России думали очень немногие. Еще в 1993-м году, через два года после крушения СССР, Ельцин, приехав в Варшаву, был застигнут врасплох, когда Валенса предложил ему дать согласие на вступление Польши в НАТО.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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