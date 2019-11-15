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РИА Новости

Нарышкин вручил награды за подготовку к юбилею Первой мировой войны

11:35 15.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Сергей Нарышкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в пятницу в Государевой Ратной палате вручил государственные награды за участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
"Перед нами стояла задача сделать так, чтобы Первая мировая война наконец-то перестала быть забытой войной, и мне представляется, что эта задача успешно решена", - сказал Нарышкин перед церемонией награждения.
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Он отметил, что благодаря усилиям Росархива, министерства обороны, Российского исторического общества, а также других организаций, оцифрована картотека убитых, раненых и попавших в плен в период Первой мировой войны. "Благодаря этому стала известна цифра безвозвратных потерь – 2 миллиона 300 тысяч российских военнослужащих", - отметил Нарышкин, назвав честью возможность вручить государственные награды тем, кто участвовал в соответствующей работе.
Согласно материалам Российского исторического общества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награжден, в частности, советник министра просвещения РФ, ответственный секретарь РИО Андрей Петров, а также директор Института российской истории РАН Юрий Петров. Благодарности президента РФ получили начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков и помощник заместителя министра обороны Александр Кирилин.
Грамотой Российского исторического общества награждена директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.
По ее оценке, государственных грамот и благодарственных писем Российского исторического общества достойно большое количество сотрудников музея, силами которых в Государевой Ратной палате за два года был создан первый и единственный в России музей, посвященный участию России в Первой мировой войне.
"Это огромный труд – буквально из руин за два года сделать музей", - отметила Таратынова, добавив, что все участники этого проекта вкладывали в него "сердечное тепло".
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Первая мировая война (1914-1918)
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Российское историческое обществоПервая мировая война (1914-1918)Российская академия наукРосархивСергей НарышкинРоссияОбщество
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