Нарышкин вручил награды за подготовку к юбилею Первой мировой войны

"Перед нами стояла задача сделать так, чтобы Первая мировая война наконец-то перестала быть забытой войной, и мне представляется, что эта задача успешно решена", - сказал Нарышкин перед церемонией награждения.

Он отметил, что благодаря усилиям Росархива, министерства обороны, Российского исторического общества, а также других организаций, оцифрована картотека убитых, раненых и попавших в плен в период Первой мировой войны. "Благодаря этому стала известна цифра безвозвратных потерь – 2 миллиона 300 тысяч российских военнослужащих", - отметил Нарышкин, назвав честью возможность вручить государственные награды тем, кто участвовал в соответствующей работе.

Согласно материалам Российского исторического общества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награжден, в частности, советник министра просвещения РФ, ответственный секретарь РИО Андрей Петров, а также директор Института российской истории РАН Юрий Петров. Благодарности президента РФ получили начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков и помощник заместителя министра обороны Александр Кирилин.

Грамотой Российского исторического общества награждена директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова.

По ее оценке, государственных грамот и благодарственных писем Российского исторического общества достойно большое количество сотрудников музея, силами которых в Государевой Ратной палате за два года был создан первый и единственный в России музей, посвященный участию России в Первой мировой войне.