Эксперт оценил вероятность альянса между сирийским правительством и курдами

"Я думаю, что скорее всего, если такой альянс будет заключен, а есть весьма значительные шансы на это, то, вероятнее всего, альянс будет тактический. Понятно, чего хочет Асад - дезавуировать соглашение 2011 года и поставить под контроль курдские районы Сирии. Курды тоже не дураки, они это прекрасно понимают. Если альянс будет, то будет тактический. А альянса долгосрочного ожидать, я думаю, не приходится, потому что курды сейчас выдвинут свои встречные требования, так как они хотят поддержать статус своих территорий как статус очень широкой автономии, практически на правах федерации внутри Сирии. Они с этого пути не сойдут. И они прекрасно понимают, что Башар Асад военным путем их тоже не подавит, потому как второй гражданской войны, тем более с курдами, эти проправительственные силы просто не осилят", - отметил эксперт.