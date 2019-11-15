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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T11:34Z
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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность альянса между сирийским правительством и курдами

11:34 15.11.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Существует вероятность заключения тактического альянса между правительственными силами Сирии и курдами, однако вряд ли он будет долгосрочным, потому что курды выдвинут свои требования властям Сирии для существования такого альянса, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.
Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" заявил, что сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются. Он также сказал, что руководство Сирии поддерживает диалог со всеми курдскими группами, включая тех, кого поддерживают США, контакт не прекращался на протяжении всего конфликта в САР.
"Вы знаете, именно (нежелание курдов присоединяться к армии САР) будет самым существенным препятствием, потому что нужно понимать, что курды живут по совсем другой системе идеологической, политической. У них накопилось достаточно большое количество исторических претензий. Они претерпели достаточно много и от турок, которые их сейчас атакуют, так и от сирийцев, которые фактически проводили политику такого жесткого арабского национализма в отношении курдов", - сказал Демиденко РИА Новости.
Как отметил эксперт, сейчас не вполне понятно, к чему именно курдам надо присоединяться, потому что, по его словам, как таковых сирийских войск сейчас не существует. Он пояснил, что некоторое количество лет назад был введен термин "проправительственные формирования", который описывает армию Сирии. "И вот из этих формирований вооруженные силы Сирии по большей части и состоят. То есть есть какая-то часть регулярной армии, там алавитские части, преданные Башару Асаду, а дальше это конгломерат сил - там и христианские кланы, там и определенное количество суннитских кланов, просто конгломерат неких сил, поддерживающих Башара Асада", - добавил собеседник агентства.
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Демиденко также подчеркнул, что курды живут в совсем другой системе ценностей.
"Курды, во-первых, скажем так, мусульмане лишь формально, потому что среди сирийских курдов очень сильно распространена левая идеология, вот эта так называемая курдская Рожава (Рожава - автономное курдское образование, которое было провозглашено в январе 2014 года на севере Сирии), они живут скорее именно ближе к тому, как пытались большевики после 1917 года - советы, партсобрания и так далее", - отметил эксперт.
По мнению Демиденко, скорее курды пойдут на заключение альянса с правительственной армией Сирией, но альянса только тактического.
"Я думаю, что скорее всего, если такой альянс будет заключен, а есть весьма значительные шансы на это, то, вероятнее всего, альянс будет тактический. Понятно, чего хочет Асад - дезавуировать соглашение 2011 года и поставить под контроль курдские районы Сирии. Курды тоже не дураки, они это прекрасно понимают. Если альянс будет, то будет тактический. А альянса долгосрочного ожидать, я думаю, не приходится, потому что курды сейчас выдвинут свои встречные требования, так как они хотят поддержать статус своих территорий как статус очень широкой автономии, практически на правах федерации внутри Сирии. Они с этого пути не сойдут. И они прекрасно понимают, что Башар Асад военным путем их тоже не подавит, потому как второй гражданской войны, тем более с курдами, эти проправительственные силы просто не осилят", - отметил эксперт.
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Министерство обороны Сирии 30 октября призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии, а также заявило о готовности урегулировать проблемы тех бойцов SDF, кто ранее уклонился от обязательной военной службы и службы в запасе, а также разыскиваемых службами безопасности САР. В свою очередь министерство внутренних дел страны заявило о готовности оказать все необходимые услуги населению северо-востока Сирии, которые они раньше не могли получить из-за "сложной ситуации". Также МВД заявило о готовности принять в ряды служб безопасности САР бойцов курдских отрядов "Асаиш".
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииСирийские демократические силыСергей ДемиденкоВойна в СирииБашар АсадСирияВ мире
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