В Москве прошли учения спасателей-добровольцев со всей страны

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На полигоне московского пожарно-спасательного центра 14 ноября прошли учения, в которых свои навыки оттачивали 300 лучших добровольцев со всей страны, сообщает сайт Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

"Ближайшие сутки станут для вас испытанием на прочность, вы будете показывать навыки и умения, которым мы вас научили, которым вас научили наши коллеги из МЧС России и департамента ГОЧС и ПБ. Я желаю всем удачи, и помните, самое главное – ваша безопасность", – сказал в приветственной речи руководитель ВСКС Евгений Викторович Козеев.

Данные учения являются практическим блоком форума "Вектор спасения", который проходит в эти дни в Московской области. В течение двух дней студенты-спасатели, по легенде учений, будут ликвидировать последствия "разрушительного землетрясения". Все тренировочные мероприятия проходят в круглосуточном режиме под руководством инструкторов – профессиональных спасателей первого и международного классов. Ранее для добровольцев были организованы теоретические курсы по ведению работ, предстоящих на учениях.

"В рамках тренировки спасателям-добровольцам предстоит самостоятельно установить полевой госпиталь и пункт временного размещения пострадавших, рассчитать количество гуманитарной помощи жителям уцелевших домов, оказать помощь жертвам техногенных катастроф (пожары, ДТП, разливы опасных веществ), оказать психологическую поддержку пострадавшим и их близким", – говорится в сообщении.

По окончании спасательных работ профессиональные инструкторы провели детальный разбор действий участников форума. Условия работы у участников максимально приближены к реальным, включая специальные эффекты – имитацию взрывов, пожаров и "пострадавших".