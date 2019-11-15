Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН ГВ
Школа волонтера
2019-11-15T11:31Z
https://ria.ru/20191115/1560969469.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156096/91/1560969148_0:0:2554:1437_1036x0_80_0_0_fa132c6d2ba86e7a235165589cf12df7.jpg
РИА Новости

В Москве прошли учения спасателей-добровольцев со всей страны

11:31 15.11.2019
23
© РИА Новости / Максим БогодвидВ Москве прошли учения спасателей-добровольцев со всей страны
В Москве прошли учения спасателей-добровольцев со всей страны
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На полигоне московского пожарно-спасательного центра 14 ноября прошли учения, в которых свои навыки оттачивали 300 лучших добровольцев со всей страны, сообщает сайт Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
"Ближайшие сутки станут для вас испытанием на прочность, вы будете показывать навыки и умения, которым мы вас научили, которым вас научили наши коллеги из МЧС России и департамента ГОЧС и ПБ. Я желаю всем удачи, и помните, самое главное – ваша безопасность", – сказал в приветственной речи руководитель ВСКС Евгений Викторович Козеев.
Данные учения являются практическим блоком форума "Вектор спасения", который проходит в эти дни в Московской области. В течение двух дней студенты-спасатели, по легенде учений, будут ликвидировать последствия "разрушительного землетрясения". Все тренировочные мероприятия проходят в круглосуточном режиме под руководством инструкторов – профессиональных спасателей первого и международного классов. Ранее для добровольцев были организованы теоретические курсы по ведению работ, предстоящих на учениях.
"В рамках тренировки спасателям-добровольцам предстоит самостоятельно установить полевой госпиталь и пункт временного размещения пострадавших, рассчитать количество гуманитарной помощи жителям уцелевших домов, оказать помощь жертвам техногенных катастроф (пожары, ДТП, разливы опасных веществ), оказать психологическую поддержку пострадавшим и их близким", – говорится в сообщении.
По окончании спасательных работ профессиональные инструкторы провели детальный разбор действий участников форума. Условия работы у участников максимально приближены к реальным, включая специальные эффекты – имитацию взрывов, пожаров и "пострадавших".
Как сообщают организаторы, цель форума – объединение волонтерского сообщества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, ведь добровольцы должны будут самостоятельно организовывать оперативную работу, распределяя функции и задачи среди команды.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыМЧС РФМосковская область
Рекомендуем
Установка искусственной дорожной неровности
Порядка 1,5 тысячи новых лежачих полицейских установят на дорогах МО
В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство
В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство
Буддийские молитвенные барабаны
С начала года буддийский священнослужитель провел сотни обрядов в ВС России
Волонтеры-медики заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ
"Волонтеры-медики" заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ
В Архангельске состоялось торжественное закрытие Вахты памяти-2019
В Архангельске состоялось торжественное закрытие "Вахты памяти – 2019"
Отдыхающие на благоустроенной территории парка
В Подмосковье в следующем году обустроят около 50 общественных пространств
Всероссийский форум студенческих волонтёрских организаций открылся в Москве
Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций открылся в Москве
Женщина с ребенком на руках
В Ленинградской области мам научат вести бизнес
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности
Совфед уделяет большое внимание повышению роли женщин в обществе
Посетитель на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдут в Туве
Волонтеров Тюмени научили работать с базами Минобороны и Книгой памяти
Волонтеров Тюмени научили работать с базами Минобороны и Книгой памяти
Волонтер помогает ветерану Великой Отечественной войны настроить прием цифрового телевидения
В Волгограде растет число специалистов по уходу за пожилыми людьми на дому
В Санкт-Петербурге обсудили роль уполномоченного по правам ребенка
Опыт в регионы: омбудсмены обменялись идеями развития детского паллиатива
Занятия по взаимодействию военного кинолога и собаки при обнаружении мин и зарядов взрывчатых веществ, а также по преодолению различных препятствий на учебном полигоне
Балтийский флот полностью укомплектован минно-розыскными собаками
Врачи во время операции
Врачи российских клиник помогают провести сложные операции на Сахалине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали до 14 января
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния