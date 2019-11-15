СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

По данным телеканала, мужчина проявлял агрессию, когда падчерица отказывалась его слушать. Кроме того, на этой почве он регулярно устраивал скандалы матери девочки.
Тринадцатого ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. По его словам, это произошло накануне: он вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Ребенка искали более двухсот человек, но поиски не дали результата.
В ходе следствия было установлено, что отчим причастен к убийству ребенка. На допросе он признался в преступлении, а затем показал, где спрятал тело.
Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и сокрытии тела. В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинения и просить суд о заключении его под стражу.
12 сентября 2018, 11:08В Забайкалье мужчина убил ребенка сожительницы, игравшего его зажигалкой