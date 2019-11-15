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РИА Новости

СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

11:30 15.11.2019 (обновлено: 16:22 15.11.2019)
176034
© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Отчим девочки, тело которой нашли в Крыму, часто конфликтовал с ней, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина проявлял агрессию, когда падчерица отказывалась его слушать. Кроме того, на этой почве он регулярно устраивал скандалы матери девочки.
Тринадцатого ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. По его словам, это произошло накануне: он вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Ребенка искали более двухсот человек, но поиски не дали результата.
В ходе следствия было установлено, что отчим причастен к убийству ребенка. На допросе он признался в преступлении, а затем показал, где спрятал тело.
Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и сокрытии тела. В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинения и просить суд о заключении его под стражу.
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Следственный комитет РФКрымРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Осень...обострения... хотя в Крыму райские условия, пальмы, солнце, горы...живи и радуйся, непонятно чего люди звереют...((
15 ноября, 12:12
Aмон Ра
20121825
Конфликтовал с пятилетней девочкой? И убил ее... Гореть тебе в аду вечно, чудовище!
15 ноября, 14:34
bberserker79
2110000
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