СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

По данным телеканала, мужчина проявлял агрессию, когда падчерица отказывалась его слушать. Кроме того, на этой почве он регулярно устраивал скандалы матери девочки.

Тринадцатого ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. По его словам, это произошло накануне: он вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Ребенка искали более двухсот человек, но поиски не дали результата.