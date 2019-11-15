Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН ГВ
Школа волонтера
2019-11-15T11:29Z
https://ria.ru/20191115/1560969313.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156096/80/1560968036_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_3c035e44287d7156ecc9ec28e662959a.jpg
РИА Новости

"Волонтеры-медики" заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ

11:29 15.11.2019
16
© РИА Новости / Александр Кряжев"Волонтеры-медики" заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ
Волонтеры-медики заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" будет сотрудничать с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава России в вопросах развития добровольчества и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".
В ближайшее время для волонтеров организуют большой образовательный курс по профилю программы, где специалисты НМИЦ проконсультируют добровольцев из регионов в формате вебинаров, а также помогут им установить партнерские отношения с главными внештатными кардиологами регионов России.
Главная цель партнерства – проведение просветительских и профилактических мероприятий для россиян, посвященных факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений – инфаркта миокарда и инсульта. Программа преимущественно ориентирована на взрослую аудиторию и участников трудовых коллективов.
Ранее в этом году "Волонтеры-медики" разработали собственную федеральную программу "Оберегая сердца" при поддержке НМИЦ кардиологии.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииМедицинское волонтерство - Школа волонтераВолонтерыРоспатриотцентрМинистерство здравоохранения РФ
Рекомендуем
В Архангельске состоялось торжественное закрытие Вахты памяти-2019
В Архангельске состоялось торжественное закрытие "Вахты памяти – 2019"
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном
Разработчика хирургического робота Дмитрия Пушкаря избрали академиком РАН
В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство
В Москве пройдет конференция для волонтеров, развивающих кадровое донорство
Спасатели Комсомольска-на-Амуре нашли заблудившегося из-за метели рыбака
Не игнорируйте сообщения МЧС: история спасения рыбака в Хабаровском крае
В Москве прошли учения спасателей-добровольцев со всей страны
В Москве прошли учения спасателей-добровольцев со всей страны
Участники первого Всероссийского форума выпускников детских домов в Астрахани
В Астрахани прошел первый всероссийский форум выпускников детских домов
Женщина с ребенком на руках
В Ленинградской области мам научат вести бизнес
Диспансеризация
Скворцова назвала регионы-лидеры по уровню диспансеризации
Медсестра в прививочном кабинете
В Госдуму внесли законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности
Совфед уделяет большое внимание повышению роли женщин в обществе
Посетитель на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
Ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдут в Туве
Волонтер помогает ветерану Великой Отечественной войны настроить прием цифрового телевидения
В Волгограде растет число специалистов по уходу за пожилыми людьми на дому
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о программе модернизации первичного звена
Занятия по взаимодействию военного кинолога и собаки при обнаружении мин и зарядов взрывчатых веществ, а также по преодолению различных препятствий на учебном полигоне
Балтийский флот полностью укомплектован минно-розыскными собаками
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо
Обвиненный в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали до 14 января
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния