"Волонтеры-медики" заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" будет сотрудничать с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава России в вопросах развития добровольчества и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".

В ближайшее время для волонтеров организуют большой образовательный курс по профилю программы, где специалисты НМИЦ проконсультируют добровольцев из регионов в формате вебинаров, а также помогут им установить партнерские отношения с главными внештатными кардиологами регионов России.

Главная цель партнерства – проведение просветительских и профилактических мероприятий для россиян, посвященных факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений – инфаркта миокарда и инсульта. Программа преимущественно ориентирована на взрослую аудиторию и участников трудовых коллективов.