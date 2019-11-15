Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций открылся в Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Открытие Всероссийского форума студенческих волонтерских организаций прошло 14 ноября на площадке исторического парка "Россия ‒ моя история" выставочного комплекса ВДНХ. Это знаковое мероприятие среди студентов объединило 200 участников из 111 вузов и 34 колледжей 61 региона России, говорится в сообщении на сайте "Добровольцы России".
"Волонтерство способствует профессиональному и личному росту. Оно меняет жизнь человека: появляются новые друзья, меняются ценности, больше смысла добавляешь в свою жизнь и деятельность. Программа "Свои" направлена на то, чтобы помочь объединить сообщества студентов в университетах и колледжах. Эти две образовательные системы нельзя разделять, потому что это все студенческая молодежь ‒ люди, которые находятся на очень важном этапе своей жизни, и если у них будет инструментарий и возможности для того, чтобы получить опыт, найти партнеров, то они будут делать свое дело правильно", – подчеркнул на открытии форума председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
В рамках первого дня работы форума прошла пленарная сессия "Волонтерство как неотъемлемая часть процесса воспитания и обучения", где были представлены лучшие практики студенческих добровольческих центров. Активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Красноярска, Нижневартовска, Липецкой, Омской областей и Краснодарского края познакомили участников форума со своими проектами в области экологического, социального, событийного и инклюзивного волонтерства, а также поделились опытом, рассказали о результатах работы и планах на будущее.
15 ноября форум продолжит работу на территории павильона "Техноград" на ВДНХ. В рамках последнего дня программы пройдут форсайт-сессии, интерактивные занятия и другие образовательные мероприятия. Также на форуме будут презентованы методические рекомендации и образовательный модуль по интеграции волонтерства в учебный процесс образовательной организации.
Организаторами Всероссийского форума студенческих волонтерских организаций являются Ассоциация волонтерских центров, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Российский государственный социальный университет (РГСУ).