Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций открылся в Москве

"Волонтерство способствует профессиональному и личному росту. Оно меняет жизнь человека: появляются новые друзья, меняются ценности, больше смысла добавляешь в свою жизнь и деятельность. Программа "Свои" направлена на то, чтобы помочь объединить сообщества студентов в университетах и колледжах. Эти две образовательные системы нельзя разделять, потому что это все студенческая молодежь ‒ люди, которые находятся на очень важном этапе своей жизни, и если у них будет инструментарий и возможности для того, чтобы получить опыт, найти партнеров, то они будут делать свое дело правильно", – подчеркнул на открытии форума председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.