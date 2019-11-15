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РИА Новости

МИД о трехстороннем обмене Берга: это вопрос именно о помиловании

11:27 15.11.2019 (обновлено: 15:19 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает вопрос о возможности трехстороннего обмена по делу осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга как вопрос о помиловании, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
2 апреля, 16:11
Норвежца Фруде Берга обвинили в сборе информации о российских подлодках
"В данном случае, думаю, что вопрос о помиловании будет рассматриваться как вопрос о помиловании. Насколько здесь другие варианты могут быть? Мне, по крайней мере, это неизвестно", - заявил дипломат.
В пятницу стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных ранее в шпионаже.
В начале ноября Сейм Литвы утвердил поправку в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность пользу своей страны. По оценке норвежских СМИ, поправка делает возможным участие в этом процессе осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, и адвокат Илья Новиков во время оглашения приговора в Мосгосуде
13 ноября, 16:06
В Кремле нет новой информации по теме осужденного за шпионаж норвежца Берга
Литовские СМИ писали, что между Норвегией, Россией и Литвой готовится обмен лицами, осужденными за шпионскую деятельность. Речь шла о россиянине Филипченко и двух литовских гражданах – Евгении Матайтисе и Аристидасе Тамошайтисе.
Что касается Норвегии, то утверждалось, что задержанного в РФ норвежца Фруде Берга хотят обменять на задержанного в стране россиянина соответствующего статуса, однако таких просто нет. Поправки с литовской стороны якобы стали необходимостью для реализации этих мер.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию СМИ о подготовке обмена осужденными между Норвегией, Россией и Литвой, назвал ее политическими спекуляциями.
Полиция Литвы
Вчера, 10:37
Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
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Фруде БергСергей БеляевМИД РФНорвегияРоссияЛитваВ мире
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