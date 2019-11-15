Глава Дагестана открыл новый спорткомплекс в селе Ансалта

МАХАЧКАЛА, 15 ноя – РИА Новости. Новый спорткомплекс введен в строй в селе Ансалта Ботлихского района Дагестана; в церемонии открытия принял участие глава республики Владимир Васильев, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Спортивный объект был возведен на средства, предусмотренные Федеральной адресной инвестиционной программой. Здание состоит из двух этажей, в котором размещаются спортивный, игровой, боксерский и тренажерный залы. Комплекс рассчитан также на проведение тренировок и для маломобильных групп населения.

Васильев посетил Ботлихский и Цумадинский районы с тем, чтобы проверить реализацию поручений, данных президентом России во время визита в республику, отметили в пресс-службе.

Глава Дагестана сообщил на церемонии, что в 2020 году в селе Ансалта запланировано также строительство футбольного поля с легкоатлетическими дорожками. А в селе Ботлих будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

Васильев сообщил также, что общественный помощник главы республики, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время занимается реализацией плана по созданию в Дагестане высокогорного центра борьбы мирового уровня.