“Форд против Феррари” и ещё 5 фильмов про "гашетку в пол"

51

Посмотрим “Форд против Феррари” и ещё 5 фильмов про "гашетку в пол"

Страсти на легендарной гонке “24 часа Ле-Мана”, противостояние великих пилотов Формулы-1, состязания на скорость на мотоциклах. Картины, не только раскрывшие мир бешеных скоростей, но и показавшие, что происходит вне гоночного трека. Подборка из 5 динамичных фильмов, в которых автомобильный спорт становится декорацией человеческих переживаний.