Обвиненный в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо попросил в Австрии политического убежища, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Мусияка.
По словам юриста, Мазо считает, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам.
Мазо — фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому (так называемому делу реставраторов о хищении 100 миллионов рублей) он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.
Когда чиновник стал фигурантом второго дела, о хищении 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. Суд выдал санкцию на заочный арест.
Главным организатором этих афер следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Он уже успел побывать в СИЗО и на скамье подсудимых по первому делу, а сейчас находится под домашним арестом. Параллельно он является основным фигурантом еще двух расследований.