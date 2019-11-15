Обвиненный в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо попросил в Австрии политического убежища, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Мусияка.

По словам юриста, Мазо считает, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам.

Мазо — фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому (так называемому делу реставраторов о хищении 100 миллионов рублей) он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда чиновник стал фигурантом второго дела, о хищении 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. Суд выдал санкцию на заочный арест.