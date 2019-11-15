Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T11:20Z
https://ria.ru/20191115/1560968975.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156021/36/1560213615_0:272:3158:2048_1036x0_80_0_0_3af83c83be65c5f0b4bceb97fb20dc35.jpg
РИА Новости

В Сирию из-за рубежа за сутки вернулись более 700 человек

11:20 15.11.2019
125
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Почти 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 776 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 195 человек (женщин – 58, детей – 100), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 581 человек (женщин – 174, детей – 296)", - говорится в бюллетене.
Сирия
Вчера, 01:40Война в Сирии
Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
Согласно сообщению, российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
211000
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Переговоры России и Японии. Архивное фото
Япония намерена продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад считает, что Запад воспользуется митингами в Ливане для своей выгоды
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме ответили на заявления об использовании Россией кризиса в Ливии
Уличных беспорядки во время первомайской демонстрации движения желтых жилетов в Париже
Протесты "желтых жилетов" обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии
Нефтяной станок-качалка
США могут изменить свою позицию по сирийской нефти, считает эксперт
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись 946 беженцев
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
МИД о трехстороннем обмене Берга: это вопрос именно о помиловании
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
В ЛНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе за неделю
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
Акция протеста в Сантьяго, Чили
В Чили более 26 тысяч человек были задержаны с начала протестов
Всероссийский Дед Мороз
В Москве отпразднуют день рождения Деда Мороза
Баку
Религиозные лидеры призвали урегулировать конфликты на Ближнем Востоке
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад: отвод курдских сил на севере Сирии пока не выполнен в полном объеме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали до 14 января
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния