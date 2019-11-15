В Сирию из-за рубежа за сутки вернулись более 700 человек

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Почти 200 человек вернулись из Ливана в Почти 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 776 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 195 человек (женщин – 58, детей – 100), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 581 человек (женщин – 174, детей – 296)", - говорится в бюллетене.

Согласно сообщению, российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.