Жители ряда тюменских деревень получат компенсацию за запрет на вылов рыбы

Рыбак ловит рыбу на Константиновском карьере в Тверской области

ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Жителям трем деревень Тюменской области - Ачиры, Иземеть, Ишменево, которым запрещено ловить рыбу в близлежащем озере Андреевское из-за ее зараженности "гаффской болезнью", выплатят единовременную компенсацию в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Из деревни Ачиры с диагнозом "гаффская болезнь" были госпитализированы десять человек.

"Выплату получат все жители, и взрослые и дети, уже в ноябре", - сказал сотрудник пресс-службы губернатора.

Глава региона держит на личном контроле ситуацию в деревне Ачиры. Новых случаев заболеваний не зафиксировано.

По данным пресс-службы, в упомянутых населенных пунктах зарегистрированы 627 человек. Для получения выплат гражданам необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, и написать заявление.