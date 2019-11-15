Жители ряда тюменских деревень получат компенсацию за запрет на вылов рыбы

ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Жителям трем деревень Тюменской области - Ачиры, Иземеть, Ишменево, которым запрещено ловить рыбу в близлежащем озере Андреевское из-за ее зараженности "гаффской болезнью", выплатят единовременную компенсацию в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Из деревни Ачиры с диагнозом "гаффская болезнь" были госпитализированы десять человек.
"Выплату получат все жители, и взрослые и дети, уже в ноябре", - сказал сотрудник пресс-службы губернатора.
Глава региона держит на личном контроле ситуацию в деревне Ачиры. Новых случаев заболеваний не зафиксировано.
По данным пресс-службы, в упомянутых населенных пунктах зарегистрированы 627 человек. Для получения выплат гражданам необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, и написать заявление.
"Гаффская болезнь" - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.