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РИА Новости

Дуэйна "Скалу" Джонсона похоронили в социальных сетях

11:54 15.11.2019 (обновлено: 13:03 15.11.2019)
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© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Онлайн-тролли опубликовали фейковую новость о том, что американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон "погиб". После чего в Сети появилось много постов с соболезнованиями, сообщает Mirror.
Информация якобы поступила от телеканала BBC News под заголовком: "Дуэйн "Скала" Джонсон умер в возрасте 47 лет после неудачной попытки исполнить трюк".
Переходя по этой ссылке, пользователи попадали на фальшивый сайт. На официальной странице телеканала такой новости нет.
Тем не менее, многие поклонники поверили и начали обсуждать в социальных сетях.
Актер новость пока не прокомментировал.
Это не первый раз, когда Джонсона "хоронят" в Интернете.
В 2011 и 2014 годах его тоже объявляли погибшим, но тогда он ответил поклонникам: "Слухи о моей смерти — ложь".
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