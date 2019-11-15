Дуэйна "Скалу" Джонсона похоронили в социальных сетях

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Онлайн-тролли опубликовали фейковую новость о том, что американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон "погиб". После чего в Сети появилось много постов с соболезнованиями, Онлайн-тролли опубликовали фейковую новость о том, что американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон "погиб". После чего в Сети появилось много постов с соболезнованиями, сообщает Mirror.

Информация якобы поступила от телеканала BBC News под заголовком: "Дуэйн "Скала" Джонсон умер в возрасте 47 лет после неудачной попытки исполнить трюк".

Why am I seeing that @TheRock is dead ?!? I hope not😢 can someone confirm this man is still breathing ??? pic.twitter.com/9cMXw8GB7R — Jess🎈 (@jlouise17x) 13 ноября 2019 г.

Переходя по этой ссылке, пользователи попадали на фальшивый сайт. На официальной странице телеканала такой новости нет.

Тем не менее, многие поклонники поверили и начали обсуждать в социальных сетях.

the rock is dead? — bigcaple (@theychosecam) 13 ноября 2019 г.

Please is it true that #therock is dead 😥😥😥😥😥😥 — Kwabena Kumi Daniel (@KumiDan06633884) 14 ноября 2019 г.

Актер новость пока не прокомментировал.

Это не первый раз, когда Джонсона "хоронят" в Интернете.