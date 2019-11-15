В Москве отпразднуют день рождения Деда Мороза

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. День рождения День рождения Деда Мороза отпразднуют в Москве 16 и 17 ноября в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", гостей праздника ожидают игры, танцы и лазерное шоу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Отметить день рождения Деда Мороза приглашают москвичей и гостей столицы 16 и 17 ноября. Празднование состоится в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Для взрослых и детей там подготовили обширную развлекательную программу. В эти дни гостей усадьбы ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкальных коллективов, встречи с героями любимых сказок и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничные мероприятия будут длиться с 12.00 до 20.00. Так, в субботу и в воскресенье дети вместе с родителями смогут присоединиться к квесту "Деда Мороза поздравляем", который будет начинаться в 12.30.

"В субботу с 14.00 праздник продолжится на главной сцене усадьбы Деда Мороза. Поздравлять зимнего волшебника выйдут известные сказочные персонажи - Снежная королева, Баба-яга, Маша и Медведь и другие. Гости увидят выступление танцевального коллектива "Рябинка" и даже смогут разучить вместе с ними танец в стиле хип-хоп. Вокалисты ансамбля "Раздолье" споют любимые новогодние песни, а после этого расскажут собравшимся о старинных народных забавах. В воскресенье в 15.00 на сцене усадьбы выступит музыкальный коллектив "ВсеСвои". Артисты исполнят русские народные песни", - говорится в сообщении.

Также маленьких гостей праздника в субботу и в воскресенье в 16.00 ждут на спектаклях по мотивам известных мультфильмов. Так, в субботу детей от пяти лет приглашают на представление "Маша и Медведь", а в воскресенье - на постановку "Приключение Микки-Мауса".

Кроме того, отмечается, что участников праздника ждут веселые конкурсы и призы, интерактивные игры с героями любимых сказок, танцы и новогодние музыкальные композиции радиогазеты "Морозное утро".

"Кульминацией празднования в оба дня станет появление Деда Мороза. Именинник будет присоединяться к гостям после 17.00. Он сыграет с маленькими посетителями усадьбы в игру "Скажи свое имя", а 16 ноября торжественно зажжет новогоднюю елку. После этого собравшимся покажут световое лазерное шоу. Оно начнется в субботу и воскресенье в 18.00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечера завершатся выступлениями молодежных кавер-групп и дискотекой.