В спецназе ФСИН рассказали, как метание ножей помогает учиться стрелять

"На ноже нет прицела, нож метаешь куда смотришь. Таким образом, тренируется фокусировка на цели, и потом она уже переносится на огневую подготовку. Так учишься стрелять туда, куда видишь, некоторые называют это интуитивной стрельбой", - заявил Николаев.