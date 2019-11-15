В спецназе ФСИН рассказали, как метание ножей помогает учиться стрелять

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости, Михаил Скамьин. Спецназ тренируется в метании ножей не для того, чтобы потом бросать их в боевых условиях, а для развития глазомера и навыка интуитивной стрельбы, рассказал в интервью РИА Новости командир отряда столичного спецназа ФСИН "Сатурн" полковник Борис Николаев.
"На ноже нет прицела, нож метаешь куда смотришь. Таким образом, тренируется фокусировка на цели, и потом она уже переносится на огневую подготовку. Так учишься стрелять туда, куда видишь, некоторые называют это интуитивной стрельбой", - заявил Николаев.
Он добавил, что, по мнению многих, спецназ учится метать ножи, чтобы в бою их бросать в противника, но это совершенно ошибочное мнение, потому что данное упражнение считается именно подводящим для стрельбы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.