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Новое оружие России
2019-11-15T11:05Z
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РИА Новости

В спецназе ФСИН рассказали о снайперской винтовке ORSIS

11:05 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовВинтовка Orsis T-5000
Винтовка Orsis T-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
Винтовка Orsis T-5000. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости, Михаил Скамьин. Отряд столичного спецназа ФСИН "Сатурн" среди прочих имеет на вооружении снайперскую винтовку ORSIS T-5000 и очень доволен ее работой, рассказал в интервью РИА Новости командир подразделения полковник Борис Николаев.
"На вооружении стоит СВД, СВД-С, СВУ, СВ-98, Mannlicher 338-го калибра, ОСВ-96, ORSIS T-5000. Последняя стреляет великолепно, единственное - специфические боеприпасы. Там сменные стволы", - рассказал Николаев.
Оружейник отряда, попросивший не называть свое имя, в свою очередь отметил, что снайперы довольны точностью винтовки и большей дальностью эффективной стрельбы по сравнению с СВД.
Несмотря на то, что винтовка обладает сменными стволами под разные калибры, в отряде она используется под патрон 7,62х51 (.308 Winchester).
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
24 июня, 14:47Сказано в эфире
"Очень высокоточный инструмент". Эксперт оценил винтовку ORSIS Т-5000МВД РФ заказало пробную партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000. Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал в эфире радио Sputnik, почему винтовки ORSIS высоко ценятся среди профессионалов.
Николаев отметил, что отряд продолжает использовать старые советские винтовки СВД в случаях, когда бойцам нужна огневая поддержка. Полуавтоматическая винтовка Драгунова подходит для этой цели лучше, чем более точные, но менее скорострельные винтовки с ручной перезарядкой, такие как СВ-98 или ORSIS, объяснили спецназовцы.
"Болтовые винтовки [винтовки, в которых патрон досылается в патронник с помощью ручной перезарядки затвора, а не за счет энергии пороховых газов] - это все-таки первый и последний выстрел, а СВД - это поддержка", - пояснил Николаев.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология". Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
Винтовка может поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до 1,5 километра, указывает разработчик.
Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: .308 Winchester и .338 Lapua Magnum. Винтовка предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
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Новое оружие РоссииФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссия
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