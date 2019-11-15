В спецназе ФСИН рассказали о снайперской винтовке ORSIS

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости, Михаил Скамьин. Отряд столичного спецназа ФСИН "Сатурн" среди прочих имеет на вооружении снайперскую винтовку ORSIS T-5000 и очень доволен ее работой, рассказал в интервью РИА Новости командир подразделения полковник Борис Николаев.

"На вооружении стоит СВД, СВД-С, СВУ, СВ-98, Mannlicher 338-го калибра, ОСВ-96, ORSIS T-5000. Последняя стреляет великолепно, единственное - специфические боеприпасы. Там сменные стволы", - рассказал Николаев.

Оружейник отряда, попросивший не называть свое имя, в свою очередь отметил, что снайперы довольны точностью винтовки и большей дальностью эффективной стрельбы по сравнению с СВД.

Несмотря на то, что винтовка обладает сменными стволами под разные калибры, в отряде она используется под патрон 7,62х51 (.308 Winchester).

Николаев отметил, что отряд продолжает использовать старые советские винтовки СВД в случаях, когда бойцам нужна огневая поддержка. Полуавтоматическая винтовка Драгунова подходит для этой цели лучше, чем более точные, но менее скорострельные винтовки с ручной перезарядкой, такие как СВ-98 или ORSIS, объяснили спецназовцы.

"Болтовые винтовки [винтовки, в которых патрон досылается в патронник с помощью ручной перезарядки затвора, а не за счет энергии пороховых газов] - это все-таки первый и последний выстрел, а СВД - это поддержка", - пояснил Николаев.

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология". Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.

Винтовка может поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до 1,5 километра, указывает разработчик.