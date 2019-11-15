Эксперт оценила вероятность введения санкций США против Египта из-за Су-35

"Максимум, что могут сделать американцы, – это урезать свою экономическую помощь Египту, частью которой является военная составляющая. Но тогда они наступят на горло собственной песне, потому что в рамках этой помощи Египет в первую очередь закупает американские вооружения. Так что, скорее всего США, как и в случае с Турцией, ограничатся громкими заявлениями, принятием санкционных мер косметического характера, но на серьезный разрыв не пойдут", - сказала эксперт в беседе с РИА Новости.