Эксперт оценила вероятность введения санкций США против Египта из-за Су-35

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.
США регулярно используют санкции в последнее время в качестве мер политического и экономического давления, отметила эксперт. Подписание контрактов с Россией чаще всего вызывают такие действия. Однако ждать серьезных мер со стороны Вашингтона сейчас не стоит, сказала Супонина.
"Максимум, что могут сделать американцы, – это урезать свою экономическую помощь Египту, частью которой является военная составляющая. Но тогда они наступят на горло собственной песне, потому что в рамках этой помощи Египет в первую очередь закупает американские вооружения. Так что, скорее всего США, как и в случае с Турцией, ограничатся громкими заявлениями, принятием санкционных мер косметического характера, но на серьезный разрыв не пойдут", - сказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Супонина отметила, что можно допустить возможность частичного замораживания военно-экономической помощи, но это вряд ли продлится долго.
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"Египетская экономика сейчас находится не в лучшем состоянии, даже частичное урезание военной и экономической помощи конечно болезненно отразится, но большого негатива от возможных мер, на которые пойдет администрация Дональда Трампа, скорее всего, не будет" - подчеркнула она.
Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35 появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.