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РИА Новости

Эксперт оценила вероятность введения санкций США против Египта из-за Су-35

11:01 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самолет Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США, скорее всего, ограничатся частичным урезанием экономической помощи Египту, но не пойдут на серьёзные меры, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.
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США регулярно используют санкции в последнее время в качестве мер политического и экономического давления, отметила эксперт. Подписание контрактов с Россией чаще всего вызывают такие действия. Однако ждать серьезных мер со стороны Вашингтона сейчас не стоит, сказала Супонина.
"Максимум, что могут сделать американцы, – это урезать свою экономическую помощь Египту, частью которой является военная составляющая. Но тогда они наступят на горло собственной песне, потому что в рамках этой помощи Египет в первую очередь закупает американские вооружения. Так что, скорее всего США, как и в случае с Турцией, ограничатся громкими заявлениями, принятием санкционных мер косметического характера, но на серьезный разрыв не пойдут", - сказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Супонина отметила, что можно допустить возможность частичного замораживания военно-экономической помощи, но это вряд ли продлится долго.
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"Египетская экономика сейчас находится не в лучшем состоянии, даже частичное урезание военной и экономической помощи конечно болезненно отразится, но большого негатива от возможных мер, на которые пойдет администрация Дональда Трампа, скорее всего, не будет" - подчеркнула она.
Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35 появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАСу-35СШАЕгипетВ мире
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