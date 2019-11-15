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Война в Сирии
2019-11-15T11:16Z
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РИА Новости

Асад заявил, что террористам не удастся изменить его привычки

10:57 15.11.2019 (обновлено: 11:16 15.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад, комментируя в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" вождение автомобиля лично им, заявил, что террористам не удастся изменить его привычки и повлиять на связь с сирийцами.
Асад отметил, что никаких дополнительных мер по охране не предпринималось с довоенных времен.
"Одной из целью террористов и тех, кто их поддерживал, было различное психологическое давление и создание атмосферы страха в Сирии. Когда страх возникает у чиновника, то и граждане начинают бояться", - рассказал сирийский президент.
По его словам, он водит автомобиль лично, так как не любит демонстрировать признаки власти.
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"Я полагаюсь на себя, я всегда водил автомобиль, я ничего не менял и предпочел свои привычки оставить и на этом посту, а не приобрести признаки этого поста. Это был мой принцип до войны. Он не менялся до войны, ни изменился и во время военных действий и не будет изменен и после них. Ни терроризму, ни чему-то еще не удастся изменить мои привычки и мою связь с народом", - заявил Асад.
По его словам, чиновнику нужно быть максимально близким к людям, а не изолированным от них.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
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