Асад заявил, что террористам не удастся изменить его привычки

"Я полагаюсь на себя, я всегда водил автомобиль, я ничего не менял и предпочел свои привычки оставить и на этом посту, а не приобрести признаки этого поста. Это был мой принцип до войны. Он не менялся до войны, ни изменился и во время военных действий и не будет изменен и после них. Ни терроризму, ни чему-то еще не удастся изменить мои привычки и мою связь с народом", - заявил Асад.