Асад считает, что Запад воспользуется митингами в Ливане для своей выгоды

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Антиправительственные митинги в Ливане и Ираке не похожи на события в Сирии, но Запад может воспользоваться ситуацией, чтобы извлечь выгоду, заявил президент Сирии Антиправительственные митинги в Ливане и Ираке не похожи на события в Сирии, но Запад может воспользоваться ситуацией, чтобы извлечь выгоду, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Отвечая на вопрос о схожести демонстраций в Ливане и Ираке с событиями в Сирии в 2011 году, Асад заявил, что "эти события не похожи на происходившее в Сирии".

"В целом ситуация не была такой же, убийства начались с первых дней, выстрелы. Это означает, что демонстрации (в Сирии - ред.) не были спонтанными", - заявил сирийский президент.

"При этом, безусловно, если эти демонстрации в соседних странах являются спонтанными, искренними, выражающими желание народа изменить политическую и экономическую ситуацию, то им необходимо оставаться национальными. Потому как другие страны, вмешивающиеся во всё в мире – такие как США, Запад, особенно Британия, Франция и другие страны – обязательно воспользуются ситуацией, чтобы сыграть свою роль и повернуть события в выгодном им направлении", - заявил Асад.

Он отметил, что когда прибавляется иностранный фактор, безусловно, ситуация будет противоречить интересам страны. "Мы узнали это и ясно ощутили на себе в Сирии, поэтому я желаю этим митингам быть реальным фактором перемен лучшему во всех сферах и на всех уровнях", - подчеркнул Асад.

В Ливане участники гражданских движений с 17 октября на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы. Премьер-министр страны Саад Харири 29 октября официально объявил о своей отставке.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос.