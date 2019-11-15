Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T11:14Z
https://ria.ru/20191115/1560967811.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/64/1560926431_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_ce027a2f77c3c347e5bf06fabf8ada67.jpg
РИА Новости

Асад считает, что Запад воспользуется митингами в Ливане для своей выгоды

10:54 15.11.2019 (обновлено: 11:14 15.11.2019)
398
© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Антиправительственные митинги в Ливане и Ираке не похожи на события в Сирии, но Запад может воспользоваться ситуацией, чтобы извлечь выгоду, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Отвечая на вопрос о схожести демонстраций в Ливане и Ираке с событиями в Сирии в 2011 году, Асад заявил, что "эти события не похожи на происходившее в Сирии".
Здание Министерства иностранных дел РФ
12 ноября, 13:55
В МИД России поддержали попытки премьера Ливана сформировать правительство
"В целом ситуация не была такой же, убийства начались с первых дней, выстрелы. Это означает, что демонстрации (в Сирии - ред.) не были спонтанными", - заявил сирийский президент.
"При этом, безусловно, если эти демонстрации в соседних странах являются спонтанными, искренними, выражающими желание народа изменить политическую и экономическую ситуацию, то им необходимо оставаться национальными. Потому как другие страны, вмешивающиеся во всё в мире – такие как США, Запад, особенно Британия, Франция и другие страны – обязательно воспользуются ситуацией, чтобы сыграть свою роль и повернуть события в выгодном им направлении", - заявил Асад.
Он отметил, что когда прибавляется иностранный фактор, безусловно, ситуация будет противоречить интересам страны. "Мы узнали это и ясно ощутили на себе в Сирии, поэтому я желаю этим митингам быть реальным фактором перемен лучшему во всех сферах и на всех уровнях", - подчеркнул Асад.
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
14 ноября, 23:50
Свыше 60 офицеров обвинили в чрезмерном применении силы на митингах в Ираке
В Ливане участники гражданских движений с 17 октября на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы. Премьер-министр страны Саад Харири 29 октября официально объявил о своей отставке.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
14 ноября, 14:07Война в Сирии
Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть
800011
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииРИА НовостиИракСирияЛиванВ мире
Рекомендуем
Ливан
Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
Джебран Басиль
Глава МИД Ливана заявил о необходимости согласования кандидатуры премьера
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад заявил, что террористам не удастся изменить его привычки
Нефтяной станок-качалка
США могут изменить свою позицию по сирийской нефти, считает эксперт
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление, заявил Асад
Президент Сирии Башар Асад
Асад прокомментировал возможность столкновения России и США в Сирии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме ответили на заявления об использовании Россией кризиса в Ливии
Американские военные автомобили проезжают мимо нефтяной скважины в сирийской провинции Эль-Хасаке
Асад заявил о намерении требовать от США компенсацию за хищения нефти
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии
Уличных беспорядки во время первомайской демонстрации движения желтых жилетов в Париже
Протесты "желтых жилетов" обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро
Самолет Су-35С
Эксперт оценила вероятность введения санкций США против Египта из-за Су-35
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад рассказал о возможных последствиях турецкой операции в Сирии
Дамаск
Эксперт оценил вероятность альянса между сирийским правительством и курдами
Президент Сирии Башар Асад
Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами
Президент Сирии Башар Асад
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали до 14 января
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния