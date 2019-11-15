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РИА Новости

Египет вряд ли поддастся шантажу США и закупит Су-35, заявил эксперт

10:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Египет, являющийся сегодня одним из ведущих импортёров российского оружия, вряд ли поддастся американскому шантажу и закупит истребители Су-35, заявил РИА Новости в пятницу директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
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Ранее газета Wall Street Journal сделала публикацию, согласно которой Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. По информации издания, в отправленном в среду письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35.
"США не готовы к честной конкурентной борьбе на мировом рынке вооружений и снова прибегают к порочной практике давления на суверенное государство, которое выбирает лучшее оружие для своей защиты. Уверен, что Египет на него не поддастся, и один из лучших в мире многофункциональных истребителей поколения 4++ поступит на вооружение этой страны", - сказал Коротченко.
Директор ЦАМТО отметил, что сегодня военно-техническое сотрудничество РФ и Египта развиваются успешно. Преимущество российского оружия над продукцией конкурентов регулярно подтверждается, в том числе на прошедших недавно российско-египетских учениях противовоздушной обороны "Стрела дружбы-2019".
"Каир сегодня – один из главных покупателей российского оружия, недавно прошли масштабные совместные учения ПВО "Стрела дружбы-2019", в ходе которых были смоделированы атаки беспилотников, подобные недавнему нападению хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. В отличие от американских Patriot российские комплексы Бук-М2Э и Тор-М2Э успешно отработали поражение целей, имитировавших БЛА противника", - сказал собеседник агентства.
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Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", официально это не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
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Марк ЭсперМайк ПомпеоЦАМТОИгорь КоротченкоСу-35РоссияСШАЕгипетБезопасностьВ мире
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