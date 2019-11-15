Египет вряд ли поддастся шантажу США и закупит Су-35, заявил эксперт

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Египет, являющийся сегодня одним из ведущих импортёров российского оружия, вряд ли поддастся американскому шантажу и закупит истребители Су-35, заявил РИА Новости в пятницу директор Игорь Коротченко. Египет, являющийся сегодня одним из ведущих импортёров российского оружия, вряд ли поддастся американскому шантажу и закупит истребители Су-35, заявил РИА Новости в пятницу директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

Ранее газета Wall Street Journal сделала публикацию, согласно которой Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. По информации издания, в отправленном в среду письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35.

"США не готовы к честной конкурентной борьбе на мировом рынке вооружений и снова прибегают к порочной практике давления на суверенное государство, которое выбирает лучшее оружие для своей защиты. Уверен, что Египет на него не поддастся, и один из лучших в мире многофункциональных истребителей поколения 4++ поступит на вооружение этой страны", - сказал Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что сегодня военно-техническое сотрудничество РФ и Египта развиваются успешно. Преимущество российского оружия над продукцией конкурентов регулярно подтверждается, в том числе на прошедших недавно российско-египетских учениях противовоздушной обороны "Стрела дружбы-2019".

"Каир сегодня – один из главных покупателей российского оружия, недавно прошли масштабные совместные учения ПВО "Стрела дружбы-2019", в ходе которых были смоделированы атаки беспилотников, подобные недавнему нападению хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. В отличие от американских Patriot российские комплексы Бук-М2Э и Тор-М2Э успешно отработали поражение целей, имитировавших БЛА противника", - сказал собеседник агентства.